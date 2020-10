Consiglio Valle, sarà una seduta mista. Voto segreto con delega

Collegamento telematico per una parte dei consiglieri regionale per la seduta di inizio della XVI Legislatura

AOSTA. Sarà una prima riunione in modalità mista quella convocata domani, 20 ottobre, per il Consiglio regionale della Valle d'Aosta. La sedicesima legislatura prenderà il via con una parte di consiglieri presenti in aula e una parte collegati telematicamente: una scelta necessaria dopo la positività al Covid-19 di un consigliere e il possibile contagio di altri componenti dell'assemblea.

Nella parte iniziale della seduta i lavori saranno presieduti da Mauro Baccega, che spiega: "vista l'impossibilità per otto consiglieri di partecipare in presenza alla seduta di insediamento per ragioni collegate all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ho ritenuto di convocare un rappresentante per gruppo consiliare al fine di valutare insieme le modalità di svolgimento dell'adunanza. Da parte di tutti è stata condivisa la necessità di iniziare la Legislatura cercando di derogare il meno possibile al regolamento dell'Aula: per l'elezione degli organismi (Presidente del Consiglio, Ufficio di Presidenza, Presidente della Regione, Giunta) sarà quindi mantenuto il diritto al voto segreto attuandolo per delega secondo le modalità comunicate dai gruppi consiliari coinvolti".

Prima di tutto ci sarà la convalida degli eletti e il loro giuramento. Poi Augusto Rollandin, sospeso per la legge Severino, sarà sostituito da Gian Carlo Stevenin. Ci sarà poi l'elezione del presidente del Consiglio, dei due vice presidenti e dei due segretari. Poi si passerà all'elezione del presidente della Regione e della Giunta regionale, prima di procedere con la formazione delle Commissioni permanenti.

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming e potrà essere seguita su Aostaoggi.it.

E.G.