Un centro di manutenzione per aeromobili all'aeroporto Gex

La proposta della Lega per lo scalo valdostano è stata accolta dal governo regionale

AOSTA. Realizzare nella zona dell'aeroporto regionale Corrado Gex un centro di manutenzione tecnica per aeromobili: la proposta della Lega VdA, discussa ed emendata durante l'ultima seduta del Consiglio regionale, è stata approvata all'unanimità.

"Il futuro dell'aeroporto è ancora incerto, ma un centro di manutenzione tecnica potrebbe in prospettiva creare fattive condizioni per lo sviluppo in loco di una filiera di formazione tecnica e positive ricadute in termini occupazionali per l'intero territorio regionale", ha affermato il consigliere della Lega Stefano Aggravi spiegando in aula le motivazioni alla base della proposta. "L'obiettivo di questa mozione è dare una possibilità di integrazione dell'offerta attuale dell'aeroporto".

La proposta è stata accolta dal governo regionale. "La Regione è favorevole a iniziative volte a incrementare l'occupazione e lo sviluppo del territorio, per cui condividiamo i contenuti di questa mozione", ha risposto l'assessore ai trasporti Chiara Minelli. Il master plan dell'aeroporto "è i corso di revisione - ha anche annunciato l'assessore Minelli - non appena concluso questo iter, lo porteremo in Commissione. È possibile prevedere l'ideazione del centro di manutenzione, sapendo tuttavia che c'è un punto interrogativo, che riguarda le scelte definitive che si faranno per l'aeroporto".

C.R.