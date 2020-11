Augusto Rollandin rientra in Consiglio Valle

Terminati i 18 mesi di sospensione della legge Severino

AOSTA. Augusto Rollandin torna da oggi a pieno titolo consigliere regionale della Valle d'Aosta. Il settantunenne, eletto a settembre con la lista Pour l'Autonomie, è rientrato in aula prestando giuramento come da prassi.

In questo inizio di legislatura era stato sostituito da Gian Carlo Stevenin (primo degli esclusi della lista) per la sospensione di 18 mesi prevista dalla legge Severino dopo la condanna in primo grado per corruzione. Sospensione che è terminata lo scorso 6 novembre.

L'elezione di Rollandin è stata convalidata già nella seduta di insediamento della Legislatura lo scorso 20 ottobre.

redazione