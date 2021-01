Assalto al Congresso Usa, AV: 'azione violenta e ingiustificabile'

AOSTA. Alliance Valdôtaine esprime "grande preoccupazione e profondo sconcerto ai fatti avvenuti a Washington, con l'irruzione nella sede del Congresso degli Stati Uniti da parte dei sostenitori del Presidente uscente Trump, il quale si è reso responsabile di fomentare questa azione violenta e ingiustificabile".

Secondo il movimento politico valdostano ciò che è accaduto rappresenta "una violazione gravissima che ha provocato dei morti e che colpisce al cuore la principale istituzione americana, sovvertendo le regole che costituiscono il fondamento della democrazia, di fronte a cui le forze politiche che condividono quegli stessi valori hanno il dovere di prendere posizione fermamente".

"L'accettazione della volontà popolare espressa liberamente attraverso il voto è la base del confronto democratico e non può essere messa in discussione sobillando il malcontento degli sconfitti con accuse infondate", continua AV in una nota.

"Spesso i fatti americani precorrono quanto può accadere anche da noi", afferma ancora il movimento politico auspicando "che la politica sappia prevenire ed evitare tali fenomeni e che la grande tradizione di libertà degli Stati Uniti prevalga sulle strumentalizzazioni antidemocratiche e sulla violenza stessa".

redazione

(foto: la home page della cnn.com)