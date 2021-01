I principali provvedimenti approvati oggi dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta

AOSTA. La Giunta regionale della Valle d'Aosta, riunita oggi, ha designato il coordinatore Vitaliano Vitali quale rappresentante dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone. Inoltre Marco Saivetto è stato nominato componente del Collegio sindacale dell'Azienda Usl della Valle d'Aosta, per un triennio.

Su proposta dell'assessore allo Sviliuppo Economico, alla Formazione e al Lavoro la Giunta regionale ha concesso un contributo di 66.160 euro, pari al 40% della spesa ammissibile, a un'impresa artigiana di Brissogne per l'acquisto di un macchinario innovativo di falegnameria a controllo numerico, e un contributo di 92 mila euro, pari al 40% della spesa ammissibile, a una piccola impresa industriale di Quart per l'acquisto di un impianto innovativo di essicazione e nobilitazione Uv Led di stampa.

Le Gouvernement de la Région a approuvé le texte d'un accord-cadre à conclure avec l'Université de Technologie de Compiègne, visant à la coopération dans la recherche, l'innovation, le transfert de technologie et l'enseignement supérieur.

Su proposta dell'assessore all'Agricoltura e Risorse naturali l'esecutivo ha esaminato il piano degli interventi in amministrazione diretta del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale per il triennio 2021/2023, per un importo complessivo presunto di 11.902.100 euro per ogni anno. Per la realizzazione del piano di interventi saranno impiegati 375 operai a tempo determinato per 140 giornate lavorative, 66 operai a tempo indeterminato di cui alla dotazione prevista e 39 impiegati forestali assunti con contratto degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestali. L'atto sarà ora trasmesso al Consiglio Permanente degli Enti Locali per il parere.

Su proposta dell'assessore all'Ambiente, ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile ha nominato, fino al 31 dicembre 2021, l'assessora Chiara Minelli, in qualità di presidente dell'Osservatorio regionale sui rifiuti, Mauro Lucianaz e Marco Vesan quali rappresentanti designati delle Unitès des Communes Valdôtaines, Loris Sartore quale rappresentante designato dal Comune di Aosta, Matteo Millevolte quale rappresentante designato dai soggetti affidatari della gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, operanti nel territorio regionale.

L'Esecutivo ha esaminato le tariffe da applicare ai Sub-ATO per il conferimento dei rifiuti urbani presso il Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati di Brissogne. L'atto sarà trasmesso al Consiglio Permanente degli Enti Locali per il parere.

Per quanto riguarda l'assessorato Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio la Giunta regionale ha approvato il programma delle mostre da realizzare nell'anno 2021 a cura della Struttura Attività espositive e promozione identità culturale presso il Museo archeologico regionale e il Centro Saint-Bénin di Aosta, per una spesa complessiva presunta pari a 445.275 euro.

Il Governo della Regione ha approvato l'accettazione della donazione a favore dell'Amministrazione regionale da parte della Sig.ra Teresa Charles del fondo fotografico consistente in n. 762 unità iconografiche (negativi fotografici b/n, su lastra in vetro e pellicola in nitrato di cellulosa - autore: don Jean-Baptiste Gontier - temi: ritratti e vedute - periodo: dal 1890 alla prima metà anni 1930 - luoghi: Champorcher, Bionaz).

L'Esecutivo ha approvato il bilancio di previsione dell'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo per l'esercizio finanziario 1/1/2021 - 31/12/2021 e ha assegnato allo stesso un fondo annuale per l'anno 2021 di importo pari a 3 milioni 420 mila euro. Inoltre, il Governo regionale ha esaminato il piano operativo annuale (POA) per l'anno 2021 dell'Office régional du tourisme – Ufficio regionale del turismo, dando atto che al finanziamento e all'attuazione del POA provvederà l'Ente Office attraverso il proprio bilancio di previsione. L'atto di approvazione del POA sarà ora trasmesso al Consiglio Permanente degli Enti Locali per il parere.

Su proposta dell'assessore alle Finanze, all'Innovazione, alle Opere pubbliche e al Territorio la Giunta regionale ha stabilito in 3.490.800 euro l'ammontare della quota di risorse da destinare al finanziamento delle domande di mutuo presentate e ammesse a beneficio nell'ambito dei Fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia.

L'Esecutivo ha approvato il Programma attività triennale 2021 - 2023 della Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre per l'attuazione di iniziative istituzionali, di ricerca applicata, formative, documentali e divulgative, riguardanti la glaciologia, i rischi glaciali, la prevenzione dei rischi idrogeologici, la neve e le valanghe, lo sviluppo sostenibile, l'Espace Mont-Blanc, la medicina di montagna e lo studio dei fenomeni ambientali che condizionano la vita in montagna, nell'ambito delle attività previste dalla legge regionale 9/2002. Contestualmente sono state approvate due convenzioni. La prima riguarda l'attuazione di iniziative istituzionali e di ricerca applicata, di innovazione, divulgative e formative, riguardanti la glaciologia, i rischi glaciali, la prevenzione dei rischi idrogeologici, la neve e le valanghe, per il periodo gennaio 2021 - dicembre 2023, per un importo complessivo pari a 2 milioni e 10 mila euro. La seconda convenzione è per la realizzazione di iniziative di ricerca, di innovazione e divulgative, nonché per la gestione della “Casermetta dell'Espace Mont-Blanc”, al Col de La Seigne in Comune di Courmayeur, nell'ambito delle attività dell'Espace Mont-Blanc e in materia di sviluppo sostenibile in montagna, per il periodo gennaio 2021 - 31 dicembre 2023, per un importo complessivo pari a 360 mila euro.

Per quanto riguarda l'Istruzione, Università, Politiche Giovanili, Affari europei e Partecipate il governo regionale ha deliberato la costituzione di un gruppo di lavoro per la valorizzazione e la riorganizzazione dell'offerta formativa musicale valdostana.

Infine su proposta dell'assessore alla Sanità, alla Salute e alle Politiche sociali è stata approvato lo schema della proposta progettuale per la realizzazione di interventi di inclusione attiva e di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale previsti nei patti per l'inclusione sociale sottoscritti dai beneficiari del Reddito di cittadinanza e da altre persone in povertà, a valere sull'Avviso 1/2019 PaIS, PON Inclusione 2014-2020.

La Giunta regionale ha designato Angelo Michele Pescarmona quale Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, per la durata di 3 anni a decorrere dal 1° febbraio 2021.

