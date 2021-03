Laurencet lascia Fratelli d'Italia: 'è tempo di guardare avanti'

Il capogruppo del centrodestra in consiglio comunale annuncia su Facebook l'uscita dal partito

AOSTA. Il capogruppo del centrodestra in Consiglio comunale di Aosta Paolo Laurencet lascia Fratelli d'Italia.

Con un messaggio su Facebook il consigliere spiega: "Per il bene di #Aosta a volte bisogna armarsi di coraggio e fare scelte difficili. Intraprendere percorsi in salita, per non venire meno agli impegni presi, alle proprie responsabilità. Oggi ho deciso di fare una di queste scelte: lasciare #fratelliditalia".

Il capogruppo annuncia di voler "portare avanti i progetti per i quali sono stato votato: salvare lo stadio Puchoz, rilanciare Aosta a livello turistico e imprenditoriale".

"Ringrazio Fratelli D'Italia - Valle D'Aosta per aver reso possibile il mio ingresso in politica. Ora, però, è tempo per me di guardare avanti e di continuare a fare ciò che ho sempre fatto: crederci veramente", conclude Laurencet.

redazione