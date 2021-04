Crisi economica, Bertschy: impegno per dare risposte alla comunità

Una delegazione dei manifestanti davanti a palazzo regionale è stata ricevuta dal Consiglio Valle

AOSTA. Una delegazione della Filiera di somministrazione e comparto terziario protagonista della protesta organizzata ad Aosta, in piazza Deffeyes, è stata ricevuta dal Consiglio regionale.

Riferendo i contenuti dell'incontro, il vice presidente della Regione Luigi Bertschy ha spiegato che il confronto "è stato utile per comunicare l'intenzione di tutto il Consiglio di dare una risposta nei prossimi giorni attraverso la legge che è in corso di costruzione, per dare una risposta alla crisi economica e sociale oltre che sanitaria".

Il vice presidente ha inoltre riportato "l'impegno a continuare a lavorare in maniera molto concreta per costruire questa risposta e per dare alla comunità e alle persone che stanno vivendo questa situazione di crisi le massime attenzioni del consiglio regionale, del governo e delle istituzioni".

redazione