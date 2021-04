Lavevaz: sui sostegni economici 'non abbiamo perso un giorno'

Dopo l'ennesima protesta in piazza il presidente annuncia un intervento da almeno 50 milioni 'appena tecnicamente possibile'

AOSTA. Nel preparare le misure di contrasto agli effetti sull'economia dell'emergenza Covid "non abbiamo perso un giorno". Così il presidente della Regione Erik Lavevaz dopo le proteste di piazza sui sostegni economici e sulle risposte che tardano ad arrivare.

Lavevaz ne ha parlato durante la discussione sul Defr in Consiglio Valle per difendere l'operato della sua giunta che è bersaglio, insieme a tutto il Palazzo, delle accuse dei valdostani di non dare risposte alle tante aziende e famiglie in difficoltà per le conseguenze del Covid-19.

Intervenendo da remoto il presidente della Regione ha sottolineato che "dai primi consigli della legislatura abbiamo dato un cronoprogramma chiaro e molto preciso sul percorso per arrivare alle misure di sostegno. Non abbiamo perso un giorno e il cronoprogramma è stato non solo rispettato, ma abbiamo anche anticipato ciò che era possibile con misure tampone. Ma certi tempi non sono comprimibili. In questo momento drammatico se avessimo potuto anticipare altro lo avremmo fatto".

"I valdostani devono capire che stiamo lavorando tutti insieme per dare aiuti che sono giustamente attesi, ma non stiamo dando questa impressione", ha aggiunto.

Ribattendo sempre alle contestazioni, Lavevaz ha sottolineato che "abbiamo sempre incontrato i rappresentanti della manifestazioni che si sono susseguite in queste settimane. A loro abbiamo sempre dato la stessa risposta: gli aiuti arrivernano con la legge di assestamento e saranno in legge un minuto dopo che saranno disponibili i fondi con l'approvazione del rendiconto. Una risposta che sarà di oltre 50 milioni, probabilmente anche sensibilmente di più".

Facendo le dovute proporzioni, l'intervento regionale anticipato dal presidente "non avrà eguali nelle altre regioni". E le altre Regioni "rispetto a noi hanno preferito fare dei proclami prima di avere le misure attuative, mentre noi abbiamo seguito un approccio più di sostanza".

Sul quando arriveranno gli aiuti, Lavevaz ha psiegato: "Parleremo di numeri precisi e di tipologie di aiuti nei prossimi giorni, nel momento in cui chiuderemo le quadrature. Le risposte ci sono e arriveranno quando e come abbiamo sempre detto: appena tecnicamente possibile".

Elena Giovinazzo