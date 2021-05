I principali provvedimenti approvati dalla Giunta regionale

Nuove categorie di opere e fasce di importo dell'elenco degli operatori economici della Stazione Unica Appaltante

AOSTA. La Giunta regionale nel corso della riunione di oggi ha approvato, su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, l'Avviso pubblico Accrescimento delle competenze della forza lavoro attraverso la formazione continua per l'annualità 2021/2022 - Avviso 21AA, per una spesa di 1,5 milioni di euro a valere sul bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023.

Su proposta dell'assessore ai Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio e dell'assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali la Giunta regionale ha approvato l'illuminazione della Porta Prætoria di Aosta con i colori dell'arcobaleno, il 17 maggio 2021, in occasione della Giornata internazionale contro l'omobitransfobia.

Il Governo ha anche approvato, ai sensi del capo IV della l.r. 3/2004 e della DGR n. 1096/2019, la pubblicizzazione dell'immagine turistico-sportiva della Valle d'Aosta mediante la sponsorizzazione di diversi atleti valdostani per la stagione agonistica estiva 2021.

Su proposta dell'assessore alle Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio il governo regionale ha approvato la copertura finanziaria di spese per opere resesi necessarie a seguito dell'evento calamitoso del 2 e 3 ottobre 2020 eseguite in somma urgenza.

Il Governo ha anche approvato l'aggiornamento e l'integrazione con nuove categorie di opere e fasce di importo dell'elenco degli operatori economici della Stazione Unica Appaltante per la Regione Valle d'Aosta (SUA VdA), per la selezione dei soggetti operanti sul mercato da invitare alle gare svolte mediante procedura negoziata.

Per quanto riguarda l'Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate la Giunta regionale ha approvato l'avviso per l'attribuzione di due borse di studio messe a disposizione dalla Communauté française de Belgique in applicazione di un accordo di cooperazione. L'avviso è rivolto a studenti valdostani per la partecipazione ad un corso on line di perfezionamento della lingua e della letteratura francesi, dal 16 luglio al 6 agosto 2021, offerto dall'Université Libre de Bruxelles.

La Giunta ha determinato in 140 euro l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario dovuta, per l'anno accademico 2021/2022, dagli studenti iscritti all'Università della Valle d'Aosta e dagli studenti iscritti a corsi di alta formazione artistica e musicale dell'Istituto musicale pareggiato di Aosta – Conservatoire de la Vallée d'Aoste.

Il Governo ha approvato la domanda di adesione della Regione ai progetti å-path vers la diversité des culture e das linguas (å-dicli) e Europa creativa e nuovi orizzonti didattici per le nuove generazioni di europei nell'ambito del programma Eramus+ azione chiave 2 Partenariati strategici, dando mandato all'Assessore Luciano Caveri di procedere alla sottoscrizione delle dichiarazioni d'onore in vista della presentazione delle domande.

Infine per la Sanità, Salute e Politiche sociali la Giunta regionale ha aggiornato il fabbisogno formativo di medici specialisti per l'anno accademico 2020/2021 nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale e ha approvato il finanziamento di otto contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali presso le scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Torino per l'anno accademico 2020/2021.

L'Esecutivo ha approvato un contributo massimo di 1.900 euro in favore dell'Associazione Insieme a Chamois – Ensembio a Tzamouè, per la realizzazione dell'iniziativa Musicabilmente 2021 – sesta edizione.

redazione