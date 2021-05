Maltempo ottobre 2020, stanziati i fondi per i lavori di ripristino

Dalla giunta regionale della Valle d'Aosta l'ok ai fondi per interventi di sistemazione e messa in sicurezza

AOSTA. La giunta regionale della Valle d'Aosta ha stanziato le risorse necessarie a coprire i costi degli interventi urgenti di ripristino e di messa in sicurezza di luoghi e strutture danneggiate dall'ondata di maltempo che si è abbattuta in tutta la Valle all'inizio dello scorso mese di ottobre.

Le intense precipitazioni del 2 e 3 ottobre 2020 hanno provocato dissesti e problemi in diverse zone della Valle d'Aosta: in tutto un centinaio di eventi censiti. Le somme stanziate dall'esecutivo regionale permettono di ripristinare una parte di quanto danneggiato e di mitigare i rischi per il futuro.

L'elenco delle opere programmate è lungo: consolidamento strutturale di murature in località Saint Solutor a Issogne (54mila euro l'importo dei lavori); a Vert di Donnas intervenuto sulle opere di presa degli impianti di irrigazione della piana e dei mayens (quasi 196mila €); mitigazione del rischio crolli sul pendio a monte del parcheggio e dell'accoglienza del Forte di Bard (86mila €); disgaggi di porzioni rocciose a Champex di Gignod e lungo la strada regionale n. 1 a Perloz (circa 400mila €). E ancora pulizia di materiale depositato in corrispondenza del guado di località Onder Pòssäg a Comune di Gressoney-Saint-Jean (37mila €); sistemazione idraulica del collettore fognario della Valdigne a La Salle (17mila €); disalveo e pulizia di un tratto del torrente Verney a Fontainemore (13mila €). Infine a Charvensod saranno effettuati lavori di consolidamento strutturale di una strada consorziale in località Saint Salod (215mila €) e a Nus, località Fabriques, si interverrà su alcuni massi pericolanti a monte della strada regionale n. 36 (59mila €).

E.G.