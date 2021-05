On. Tripodi: alla Valle d'Aosta 7,5 milioni per la transizione ecologica

I fondi potranno essere utilizzabili dai Comuni anche per lavori su strade e piste ciclabili

AOSTA. Per la Valle d'Aosta sono in arrivo 7,5 milioni di euro destinati alla trasizione ecologica. Lo annuncia in una nota la deputata valdostana Elisa Tripodi a proposito della misura "Futuro in comune" del progetto "Rigenera Italia" voluto dal Movimento 5 stelle.

"Per i Comuni Italiani è in arrivo una boccata d'ossigeno", afferma la deputata. "Si tratta di fondi che le nostre amministrazioni locali possono utilizzare per opere di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile". Le risorse, spiega l'on. Tripodi, possono essere destinate a "interventi territoriali da avviare entro il 15 settembre quali, tra gli altri, il rifacimento di strade, la manutenzione di edifici pubblici e scuole, la realizzazione o il completamento di piste ciclabili, l'installazione di pannelli fotovoltaici, l'ammodernamento di caldaie in edifici pubblici, l'abbattimento di barriere architettoniche".

Le risorse sono assegnate ai Comuni secondo una ripartizione che tiene conto della popolazione. Per i Comuni fino a 5.000 abitanti ci sono a disposizione 100.000 euro. Le realtà che contano più di 20mila e meno di 50mila abitanti, come Aosta, potranno contare su 260mila euro.

"Rispettare l'ambiente, riaprire i cantieri, far lavorare le piccole e medie imprese e rimettere in moto l'economia locale attraverso piccoli progetti dei nostri comuni: con la Transizione Ecologica riparte anche la Valle d'Aosta" conclude Elisa Tripodi.

Clara Rossi