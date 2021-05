Ospedale, Cgil: scelta dettata da equilibri politici può non essere quella giusta

Il sindacato critica le «scenette» in Consiglio regionale: «un argomento importante come la sanità si riduce a diatriba tra tifosi»

AOSTA. La Cgil Valle d'Aosta «ha un solo obiettivo: la salute delle valdostane e dei valdostani». Lo afferma in una nota il sindacato commentando il voto di questa settimana in Consiglio regionale sui progetti per l'ospedale di Aosta.

«Rivendichiamo - aggiunge il sindacato - il fatto di aver chiesto in commissione consiliare la valutazione di un soggetto neutro sulla possibilità di avere un ospedale nuovo o proseguire con la ristrutturazione e l'ampliamento del Parini. Questo anche per avere una trasparenza assoluta». Ad ogni modo il Consiglio regionale «ha fatto una scelta. E volente o nolente se ne prende atto».

Il sindacato comunque critica «le scenette della politica regionale, che dimostrano una costante divisione su questa o su quella questione». Aggiunge Cgil: «Non è il sindacato a decidere, ma chi è stato eletto, e con le responsabilità che questo voto ne consegue. Al sindacato però compete il dovere e anche il diritto di mettere in evidenza le discrepanze, le inefficienze dell'attuale sistema della sanità valdostana. Così come è nostro compito evidenziare i timori che una scelta, dettata dalla paura di rompere delicati equilibri politici, possa non essere quella giusta per la nostra sanità».

«Vorremmo vedere una linea comune almeno quando si parla di salute dei cittadini - si legge ancora nella nota -. La Valle d'Aosta ha una configurazione territoriale particolare ed è soprattutto sulla medicina territoriale che ravvisiamo delle evidenti carenze. A quando, quindi, un Piano Sanitario Regionale degno di questo nome? Possibile che un argomento importante come la sanità valdostana si riduca a una mera diatriba tra "tifosi" dell'ospedale nuovo o della ristrutturazione?».

redazione