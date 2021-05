Lavevaz prende atto delle dimissioni dell'assessore Minelli

AOSTA. Il presidente della Regione Erik Lavevaz ha preso atto delle dimissioni dell'assessore all'ambiente, ai trasporti e alla mobilità sostenibile, Chiara Minelli. «Ringrazio l’Assessora Minelli per il lavoro svolto in questi mesi, con serietà e dedizione - dice Lavevaz -. Gli incarichi di governo, però, richiedono mediazioni che sono indispensabili in una dialettica democratica: le posizioni di ognuno devono trovare una sintesi in un confronto costruttivo, che sottolinei i punti di incontro nel rispetto delle posizioni di ciascuno».

«Eravamo coscienti fin dall’inizio di questo percorso - aggiunge il presidente della Regione - che su alcuni temi, come quello dell'ospedale, le posizioni all’interno della maggioranza fossero distanti fra loro: non avrebbe però avuto senso tergiversare e non affrontarle, perché il nostro compito di amministratori è anche quello di decidere. L'instabilità politica degli ultimi anni ha bloccato alcuni dossier, che invece hanno bisogno di un’azione che non può attendere oltre».

Lavevaz fa sapere che «nelle prossime settimane il confronto tra le forze politiche di maggioranza permetterà di ricomporre il quadro: nel frattempo continuiamo a lavorare sui tanti interventi urgenti, in primis quello dei sostegni al tessuto economico. Ognuno di noi è chiamato ad assumersi responsabilità che coniughino una visione d’insieme e la realtà amministrativa quotidiana, ancor più in questa fase delicatissima per la Valle d’Aosta».

E.G.