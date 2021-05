Arriva in Consiglio Valle il caso delle tre abitazioni di La Thuile che devono essere demolite

Programmate delle audizioni in III Commissione per approfondire il caso di abuso edilizio 'incolpevole'

LA THUILE. Il caso delle tre abitazioni private di La Thuile che dovranno essere demolite per abuso edilizio arriva in Consiglio regionale. La questione è stata affrontata oggi dalla terza Commissione Assetto del territorio che ha stabilito di programmare delle audizioni per approfondire la situazione e trovare una possibile soluzione. Saranno sentiti anzitutto il sindaco Mathieu Ferraris e l'avvocatura regionale.

Le audizioni consentiranno di «tracciare un quadro dettagliato della tematica e procedere poi con gli approfondimenti dovuti», spiega il presidente della III Commissione Albert Chatrian (Av-Sa).

Le tre villette di frazione Moulin dovranno essere abbattute in seguito ad una sentenza del Consiglio di Stato. Erano state edificate sulla base di una autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune di La Thuile che i giudici amministrativi hanno annullato perché concessa in mancanza dei requisiti necessari.

