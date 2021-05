Variante di Etroubles, la Lega annuncia il commissariamento

La decisione sul cantiere della strada statale 27 dovrebbe arrivare con il prossimo Dpcm

AOSTA. Con il prossimo Dpcm del governo Draghi arriverà il commissariamento per i lavori della variante della strada statale 27 a Etroubles. Lo annuncia in una nota la Lega VdA a seguito di una riunione di maggioranza con il ministro delle infrastrutture, Enrico Giovannini, tenuta venerdì.

«Il cantiere della Statale 27 è infatti fermo da oltre cinque anni e, nel prossimo Dpcm, verrà disposto il Commissariamento per portare a termine i lavori», afferma il partito. «Da anni la Lega cerca di sbloccare l'opera. Finalmente, con l'intesa di oggi, attendiamo con fiducia il prossimo Consiglio dei Ministri. Un segnale importante per sbloccare il cantiere e migliorare la viabilità in una Regione a vocazione turistica».

«Ancora una volta - commenta il segretario della Lega VdA Marialice Boldi - la Lega dimostra la sua attenzione per la Valle d'Aosta e per i piccoli territori di montagna che i Governi precedenti avevano abbandonato al loro destino».

redazione