Oggi riunione del Consiglio Valle. All'odg le misure di sostegno economico Covid-19

Il disegno di legge deve essere aggiunto in via d'urgenza all'elenco dei circa 50 argomenti in discussione tra mercoledì e giovedì



AOSTA. Oggi e domani il Consiglio regionale della Valle d'Aosta si riunisce per esaminare una cinquantina di argomenti. Il più atteso è certamente il ddl di assestamento del bilancio con il pacchetto da 80 milioni di euro di interventi per sostenere imprese, famiglie e lavoratori colpiti dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria. Approvato ieri dalla giunta regionale, il disegno di legge sarà aggiunto all'ordine del giorno in via d'urgenza per essere discusso nel corso questa seduta.

Il secondo ddl all'ordine del giorno riguarda l'istituzione del Collegio dei revisori dei conti per la Regione. L'aula è inoltre chiamata ad approvare il piano triennale di politica del lavoro e la nomina dei componenti di parte regionale nella Commissione Paritetica.

All'ordine del giorno anche diverse mozioni, interrogazioni e interpellanze dei gruppi di opposizione.

Questa seduta del Consiglio regionale inoltre è convocata in sessione europea ed internazionale. In discussione ci sono le linee programmatiche delle attività di rilievo europeo e internazionale previste nel corso della legislatura e la relazione sull'attività svolta dalla Regione nel biennio 2019/2020.







E.G.