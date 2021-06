Valle d'Aosta, istituito l'ufficio regionale delle domande di contributo Covid-19 alle partite Iva

Approvata dalla Giunta l'istituzione della struttura temporanea per erogare i ristori previsti dalla legge regionale n. 15 del 2021

La struttura organizzativa della Regione autonoma Valle d'Aosta dispone da oggi del nuovo ufficio dedicato alle misure di sostegno all'economia per l'emergenza Covid-19. Si tratta di una struttura temporanea denominata "Emergenza Covid-19 sostegno economico ai titolari di partita Iva" e incardinata nel Dipartimento Sviluppo economico ed energia dell'omonimo assessorato. La Giunta regionale valdostana l'ha istituita oggi assegnando allo scopo un dirigente e sette dipendenti già in servizio.

«Quello di oggi è il primo atto amministrativo che dà attuazione a una norma che prevede aiuti per circa 80 milioni di euro, destinati a imprese, lavoratori e famiglie valdostani, colpiti dalla crisi causata dalla pandemia», si legge in una nota della presidenza della Regione. La neonata struttura infatti dovrà gestire le domande di contributo inviate per via telematica dai titolari di partita Iva con sede legale o operativa o che siano residenti o che abbiano la sede effettiva di svolgimento dell'attività in Valle d'Aosta.

La legge regionale sugli aiuti stanzia 20 milioni di euro sotto forma di bonus ai titolari di partita Iva, 13 milioni per gli investimenti, 3 milioni per il sostegno alla liquidità delle imprese e delle libere professioni, 3 milioni per le misure di rilancio dei prodotti agroalimentari regionali di qualità, 2 milioni alle imprese di grandi dimensioni, 1 milione 300 mila per il settore agricolo, 200 mila euro di ristori per i bed&breakfast. A queste risorse vanno aggiunti 5 milioni per il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese.

Clara Rossi