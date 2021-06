Valle d'Aosta, approvato un ddl per le imprese con posizioni debitorie deteriorate

Nuova misura di sostegno per le attività con mutui agevolati sottoscritti con Finaosta e classificate come credito deteriorato

La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato oggi un disegno di legge rivolto alle imprese con mutui attivi e posizioni debitorie classificate come credito deteriorato.

Il provvedimento intende «sostenere le imprese che manifestano segnali di difficoltà transitoria nell'ambito dell’attuale contesto socio-economico che, per effetto della pandemia, risulta di per sé sfavorevole alla recupero di redditività, a prescindere dalle cause originarie di tale difficoltà», spiega in una nota l'assessore regionale alle finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio.

Per i mutui concessi dalla finanziaria regionale Finaosta la misura prevede l'allungamento della durata residua del piano di ammortamento fino a massimo sette anni e un eventuale periodo di preammortamento di massimo due anni. L'impresa può beneficiarne se non ha già aderito alla sospensione delle rate prevista dalla legge regionale 5/2021.

Il disegno di legge sarà inviato al Consiglio regionale per l'approvazione. Se non subirà modifiche, in base all'attuale formulazione le domande potranno essere presentate entro il 31 agosto direttamente a Finaosta. La società finanziaria regionale provvederà a ricalcolare per ogni singola posizione il piano di ammortamento sul capitale residuo maggiorato della quota capitale delle rate eventualmente scadute.

M.C.