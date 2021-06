Sì della II Commissione alla nuova legge sul funzionamento di Finaosta

Il disegno di legge è pronto per l'esame in Consiglio regionale

Incassa il parere favorevole unanime della II Commissione Affari generali il disegno di legge di modifica del funzionamento di Finaosta. Il provvedimento potrà essere iscritto all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

Il testo recepisce alcune disposizioni ministeriali con nuovi criteri per nominare gli organi societari e permetterà alla società finanziaria regionale di svolgere la propria attività anche in favore di liberi professionisti, lavoratori autonome e, in taluni casi, persone fisiche. Inoltre il disegno di legge darà la possibilità di aumentare i compensi degli organi sociali fino al doppio di quelli attuali per effetto dell'ampliamento dell'oggetto sociale di Finaosta e dei nuovi requisiti richiesti.

Il relatore del ddl, Antonino Malacrinò (Pcp) esprime «soddisfazione per l'approvazione unanime di questo atto, atteso e urgente anche in relazione alla scadenza dell'attuale Consiglio di amministrazione di Finaosta; le candidature sono, infatti, sospese nell'attesa di questa revisione normativa di adeguamento alle disposizioni del decreto ministeriale n. 169/2020».

E.G.