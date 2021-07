Aiuti regionali Covid, approvati gli applicativi dei contributi alle grandi aziende

La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato oggi le disposizioni applicative dei contributi per le imprese di grandi dimensioni previsti dalla legge regionale 15/2021 sugli aiuti per l'emergenza Covid-19.

La misura in questione è quella disciplinata dall'articolo 17 che mette a disposizione contributi a fondo perduto a copertura delle perdite registrate dal 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021. Per l'anno in corso la disponibiiltà è di 2 milioni di euro.

L'aiuto è rivolto alle imprese di grandi dimensioni con sede legale o unità produttiva in Valle d'Aosta che, a causa delle restrizioni sugli spostamenti e sull'apertura delle attività, hanno registrato un calo del fatturato almeno del 30% e hanno dovuto sospendere completamente la propria attività.

Per accedere alla misura a fondo perduto le aziende devono presentare domanda indicando le perdite di fatturato e di esercizio, approvate e certificate, entro il 31 luglio 2021. Dalla domanda deve anche risultare che l'impresa non si trovava già in difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019.

