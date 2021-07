Una gara per la gestione del ristorante nella Porta Pretoria di Aosta

La precedente concessione è scaduta a fine 2019. La Regione, proprietaria dell'immobile, sta preparando la nuova gara

L'Amministrazione regionale sta preparando la gara per dare in gestione il ristorante collocato nella Porta Praetoria di Aosta. Lo ha riferito nei giorni scorsi in Consiglio Valle l'assessore alle finanze rispondendo al question time del gruppo Pour l'Autonomie.

«La concessione alla società Vecchia Aosta Srl è scaduta il 31 dicembre 2019 e il concessionario ha riconsegnato i locali a febbraio 2021», ha spiegato l'assessore. «Nell'ottica di giungere ad una riapertura nel minor tempo possibile delle attività dello storico edificio, la struttura competente sta già predisponendo la gara per l'aggiudicazione della concessione» di locali, arredi e attrezzature per la ristorazione.

Gli atti arriveranno all'attenzione della Giunta regionale «in una delle sue prossime sedute».

La gara «si inserisce come una delle principali attività di valorizzazione di uno spazio pregiato del patrimonio regionale».

E.G.