I principali provvedimenti approvati dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta

Concessi contributi per l'attività teatrale, gli esercizi di vicinato e per la Fondazione Maria Ida Viglino

Su proposta dell'assessore ai Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio la Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato oggi, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 72/2021,il piano di riparto dei contributi a sostegno dell'attività teatrale locale per l'anno 2021, per una spesa complessiva di 245.642 euro.

L'Esecutivo ha inoltre esaminato i criteri e le modalità di concessione, per l'anno 2021, dei contributi straordinari a favore degli esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio di generi alimentari e prima necessità previsti dall'art. 29 della l.r. 1/2020, per la spesa complessiva di 1.500.000 euro. La delibera sarà ora inviata alla Commissione consiliare competente.

Su proposta dell'assessore all'Istruzione, Università, Politiche sociali, Affari europei e Partecipate la Giunta ha approvato la determinazione dell'importo complessivo del contributo per la Fondazione Maria Ida viglino previsto, a titolo di concorso al finanziamento delle attività per l'anno 2021, per un importo di 1.547.788,50 euro, pari al 90 per cento della spesa del personale indicata nel bilancio di previsione della Fondazione per l'esercizio finanziario 2021, e di erogare il saldo del contributo in questione pari a 867.388,50 euro, volto ad assicurare lo svolgimento delle attività della Fondazione e il pagamento delle spese obbligatorie del personale.

Il Governo regionale ha approvato anche le modalità per l'attribuzione, per l'anno accademico 2020/2021, di assegni di studio e contributi alloggio a studenti iscritti a corsi universitari presso gli Atenei valdostani o al corso di Infermieristica presso l'Università degli studi di Torino sede di Aosta, per una spesa pari a 292.400 euro. L'Esecutivo ha infine approvato le modalità per l'attribuzione, per l'anno accademico 2020/2021, di assegni di studio e contributi alloggio a studenti universitari valdostani iscritti a corsi universitari fuori Valle d'Aosta, per una spesa pari a 1.190.000 euro.

