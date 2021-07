Misure anticrisi Covid, sbloccati i contributi per sci club ed eventi annullati

Via libera della Giunta regionale della Valle d'Aosta alle due misure di sostegno economico

La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha sbloccato due nuove misure della legge 15/2021 sugli aiuti economici per l'emergenza Covid-19. Si tratta del contributo per le manifestazioni programmate nel 2020 e annullate a causa della pandemia e del bonus per gli sci club della Valle d'Aosta.

Il contributo per le manifestazioni e gli eventi sportivi cancellati a causa del Covid-19 nell'anno 2020 è riservato agli enti privati della Valle d'Aosta senza finalità di lucro che abbiano già presentato, nel 2020 per i medesimi eventi annullati, domanda di contributo ai sensi del capo V della l.r. 3/2004, nei termini di cui all’art. 27, comma 2, della medesima legge. Il contributo è concesso nel limite massimo dell'intera spesa ammissibile fino a coprire il disavanzo tra le spese sostenute e le entrate regolarmente documentate. A disposizione ci sono in totale 150.000 euro.

Per quanto riguarda gli sci club, il contributo una tantum a fondo perduto copre fino al 70 per cento degli oneri sostenuti per il mantenimento delle piste da sci, chiuse al pubblico durante la stagione invernale 2020/2021, durante gli allenamenti degli atleti tesserati dello sci alpino e dello snowboard. In totale sono disponibili 100.000 euro.

Per entrambi i contributi le domande dovranno essere redatte sull'apposito modulo reperibile nella sezione dedicata del sito internet della Regione e potranno essere inoltrate entro il prossimo 31 agosto, a mano o tramite posta elettronica certificata, all'Ufficio sport – contributi e sponsorizzazioni del Dipartimento turismo, sport e commercio.

Clara Rossi