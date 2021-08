Area Democratica attacca il PD dopo la sentenza della Corte dei Conti sul Casinò

Dopo l'assoluzione dell'ex assessore del PD Donzel

Esprime «grande soddisfazione» l'Area Democratica / Gauche Autonomiste per l'assoluzione di Raimondo Donzel, ex assessore regionale del PD, confermata in Appello nel giudizio della Corte dei Conti sui finanziamenti regionali al Casinò di Saint-Vincent.

«In assenza di qualsiasi comunicato da parte degli esponenti del PD - si legge in una nota dell'associazione politica di cui Donzel fa ora parte -, che invece per voce di alcuni suoi dirigenti aveva strumentalizzato la vicenda giudiziaria contro l'ex assessore regionale Donzel, crediamo sia doveroso da parte dell'associazione dare voce ai tanti che hanno aspettato la sentenza per emettere giudizi e che in questi giorni si sono stretti intorno a lui per ribadirgli la loro vicinanza».

L'Area Democratica commenta la sentenza con parole simili a quelle già utilizzate dall'Union Valdôtaine per i consiglieri condannati. «La fine del procedimento», si legge nel comunicato, «lascia comunque perplessi e sarebbe necessaria una riflessione sulle ripercussioni che questa possa avere nello svolgimento di qualsiasi ruolo come amministratore pubblico».

M.C.