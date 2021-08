I principali provvedimenti approvati dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta

Approvata l'acquisizione di sei pick-up allestiti antincendio per i vigili del fuoco volontari

La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato oggi l'acquisizione di sei pick-up allestiti antincendio da destinare alla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco per un importo complessivo stimato in 442.200 euro.

Su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, il Governo ha approvato la partecipazione della Regione autonoma Valle d'Aosta alla fiera Smau di Milano, edizione 2021, finalizzata al coinvolgimento di una selezione di sei startup innovative, identificate con apposita call pubblica veicolata attraverso i canali propri e degli attori del territorio della Valle d'Aosta. La spesa è di 21.960 euro.

L'Esecutivo ha concesso inoltre contributi finalizzati all'incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali a quattro società cooperative valdostane, per un importo totale di 112.529 euro.

La Giunta ha approvato l'acquisizione del servizio di orientamento e avvicinamento lavorativo per giovani "NEET" (Not in Education, Employment or Training), per una spesa complessiva di 91.500 euro.

Approvato anche il documento Criteri e le modalità di attuazione degli "Incentivi per un'occupazione di qualità" previsti dal Programma annuale degli interventi di politica del lavoro per l'anno 2021.

Su proposta dell'assessore all'Agricoltura e Risorse naturali, la Giunta ha approvato il rinnovo delle Oasi di protezione della fauna selvatica di La Thuile, del Grand Tournalin ad Ayas; di Tirol nei comuni di Torgnon e Antey-Saint-André; di Gaby nei comuni di Gaby e di Gressoney-Saint-Jean; del Mont Pioure tra Ayas e Brusson e infine dell'Oasi di Chéarfière a Courmayeur.

Su proposta dell'assessore ai Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio, il Governo regionale ha concesso contributi a favore di due Associazioni sportive, ai sensi del capo V della legge regionale n. 3/2004, a sostegno dell'organizzazione delle rispettive manifestazioni sportive in programma nel mese di settembre 2021.

La Giunta ha inoltre dato il via libera alle disposizioni applicative per la concessione dei contributi una tantum a fondo perduto alle guide alpine valdostane, di cui all'articolo 23 della l.r. 15/2021.

Per quanto riguarda infine l'assessorato Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio, la Giunta regionale ha approvato la concessione gratuita per nove anni al Comune di Saint-Vincent di porzione di un edificio di proprietà regionale, ubicato in via Monsignor Alliod, da destinare a scuola secondaria di primo grado e attività connesse.

redazione