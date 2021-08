Donzel (Area Democratica): fallito il tentativo di isolare Minelli ed Erika Guichardaz

Il coordinatore di Area Democratica chiede la verifica di maggioranza prima della riconvocazione del Consiglio regionale

«Non sarebbe serio riconvocare un Consiglio regionale senza aver fatto la verifica di maggioranza e scaricando responsabilità politiche su chi non accetta di continuare a lavorare con gli occhi bendati». Lo scrive sul suo blog Raimondo Donzel, coordinatore dell'Area Democratica / Guache Autonomiste, intervenendo sulla situazione di stallo politico in Regione.

«Il tentativo di isolare le consigliere E. Guichardaz e C. Minelli è ampiamente fallito - sostiene Donzel - visto che larga parte dei sostenitori e dei simpatizzanti di PCP, nonché i Tavoli di lavoro, si sentono rappresentati proprio dalla voce delle due consigliere».

Riprendendo alcune dichiarazioni ai mezzi di informazione della presidente dell'UV, Cristina Machet, l'ex assessore regionale aggiunge: il Progetto Civico Progressista (composto anche da Area Democratica) ha «consegnato per ben due volte, al Presidente della Regione, e in via formale alla maggioranza regionale, un documento con i punti che intendiamo affrontare per la verifica di maggioranza». Chiede Donzel: «dopo un mese, l’UV si è accorta che serve una verifica?»

Il Progetto Civico Progressista «secondo la Presidente Machet, deve chiarirsi al suo interno: bene, noi abbiamo prodotto un documento scritto, gli autonomisti su cosa si sono chiariti? Parlare dei problemi degli altri senza avere le idee chiare in casa è curioso», conclude Donzel.

M.C.