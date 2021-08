Sondaggio on line di PaP sui bisogni sanitari dei valdostani

Con l'iniziativa PaP Valle d'Aosta vuole dare la possibilità ai cittadini di esprimersi «sul funzionamento della sanità pubblica»

Potere al Popolo Valle d'Aosta ha attivato un questionario on line sui bisogni sanitari della popolazione valdostana. L'indagine, spiega in una nota PaP, «vuole dare la possibilità ai cittadini di esprimersi non soltanto sul tema ospedale vecchio-ospedale nuovo ma, più in generale, sul funzionamento della sanità pubblica».

Il sondaggio on line (link) «si protrarrà fino all'autunno - si legge nella nota - e i dati raccolti saranno restituiti alla comunità in occasione di un'assemblea territoriale pubblica che PaP-VDA organizzerà successivamente per dare voce all'opinione popolare, costruire un percorso democratico di partecipazione dal basso alla vita collettiva e per continuare a rivendicare il sacrosanto diritto di tutti a un servizio sanitario pubblico e di qualità».

redazione