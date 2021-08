I principali provvedimenti approvati dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta

Approvate alcune acquisizioni di servizi relativi all'attività di ispezione di ponti e viadotti

La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha designato il signor Ruggero Meneghetti quale presidente del consiglio di amministrazione dell'Azienda pubblica di servizi alla persona Casa di Riposo G.B. Festaz/Maison de Repos J.B. Festaz, per un quinquennio.

L'Esecutivo ha inoltre approvato il protocollo d'intesa tra Regione e VDA Trailers s.s.d.r.l.

Su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro la Giunta ha approvato la concessione di un contributo di 80.000 euro in regime "de minimis", pari al 50 per cento della spesa ammessa, a favore di un'impresa industriale di Arnad per l'acquisto di un macchinario innovativo.

Il Governo ha approvato anche la concessione di un contributo di euro 58.120 euro in regime "de minimis", pari al 40 per cento della spesa ammessa, a favore di un'impresa industriale di Châtillon per l'acquisto di quattro macchinari innovativi.

Su proposta dell'assessore alle Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio, il Governo ha esaminato la deliberazione relativa ai criteri e alle modalità di erogazione dei contributi previsti dall'art. 27 della legge regionale 22/2021 in favore dei Comuni per interventi di manutenzione straordinaria, di adeguamento e messa a norma, nonché alla ristrutturazione ed alla realizzazione di opere minori di pubblica utilità, per il triennio 2021-2023. Il documento, che prevede un finanziamento dell'importo complessivo di 11.450.000 euro, viene trasmesso al Cpel per il parere di competenza.

Il governo regionale ha approvato il testo dell'Accordo di programma tra la Federazione Italiana Tiro a Volo, il Comune di Chatillon e la Regione, per la realizzazione dell'impianto di tiro a volo e la gestione della struttura sportiva di interesse regionale a Châtillon. Contestualmente al testo dell'accordo, la deliberazione approva il relativo progetto di fattibilità tecnico-economica con annesso quadro economico, che prevede una spesa, finanziata con risorse regionali, per un importo complessivo di 1.250.000 euro.

Approvato anche il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di ammodernamento ed efficientamento energetico del sistema di illuminazione stradale della galleria al km 17+475 della S.R. n. 18 di Pila, nel Comune di Gressan, per un importo totale di 550.000 euro.

L'Esecutivo ha dato il via libera alla proposta di intesa con il Comune di Aymavilles per la realizzazione dei lavori di rifacimento del ponte al Km 8+585 della S.R. n. 47 di Cogne in Loc. Chevril, nel Comune di Aymavilles.

La Giunta infine ha approvato alcune acquisizioni di servizi relativi all'attività di ispezione di ponti e viadotti. L'operazione riguarda il risanamento del ponte al km 0+028 della SR n. 15 nel Comune di Brissogne per un importo complessivo del servizio di 150.000 euro; il censimento e ispezione di ponti e viadotti posti lungo le strade regionali della Valle d'Aosta - Lotto 1 - per un importo complessivo del servizio di 230.000 euro; il censimento e ispezione di ponti e viadotti posti lungo le strade regionali della Valle d'Aosta - Lotto 2 - per un importo complessivo del servizio di 230.000 euro.

