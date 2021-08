Tra due anni il nuovo impianto di tiro a volo a Châtillon

Dalla Regione ok alla fattibilità tecnico-economica e all'accordo con Comune e Federazione

Via libera alla fattibilità tecnico-economica del nuovo centro per il tiro a volo di Châtillon. Il governo regionale ha approvato il progetto e anche l'accordo di programma che coinvolge anche Comune di Châtillon e Federazione Italiana Tiro a Volo per la gestione della struttura.

L'importo complessivo dell’intervento è stimato in circa 1.250.000 di euro, comprensi lavori e spese tecniche accessorie. I fondi sono già disponibili con l'assestamento di bilancio approvato dal Consiglio regionale.

Gli incarichi per le fasi successive di progettazione saranno affidati dopo la firma dell'accordo di programma. I lavori, se tutto andrà come previsto, termineranno entro il 2023.







redazione