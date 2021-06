g

La Valle d'Aosta mantiene dati confortanti sull'andamento dei contagi da Covid-19. L'incidenza sul territorio regionale negli ultimi giorni è rimasta inferiore al limite dei 50 casi su 100.000 abitanti (oggi l'Iss e il Ministero della Salute diffonderanno i dati ufficiali della settimana) e questa situazione permette l'accesso alla zona bianca. È la seconda settimana consecutiva che ciò accade e bisognerà mantenere questo trend ancora per sette giorni per poter avere maggiori libertà.

Quanto previsto a inizio mese è quindi confermato: l'Italia sarà tutta bianca da lunedì 21 giugno ad esclusione della Valle d'Aosta. Soltanto dal 28 giugno anche l'angolo Nord-Ovest dello stivale si colorerà di bianco.

È probabile che il presidente della Regione Erik Lavevaz, dopo aver scritto senza successo a Roma proponendo di anticipare l'ingresso in zona bianca, decida di firmare un'altra ordinanza "lampo" per rimuovere almeno una parte delle restrizioni ancora in vigore sul territorio.