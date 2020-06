Il settore del gioco online durante il 2020





Il settore del gioco online per il 2020 sta ottenendo buoni risultati fino a questo momento, tanto che la stima sugli introiti stando ai dati del primo trimestre potrebbe essere maggiore rispetto al 2019. Un trend che è di base molto positivo, visto come si era già concluso lo scorso anno, con una buona ripresa durante la seconda parte del 2019.

Il primo trimestre del 2020 ha dato le giuste motivazioni e le premesse per poter dire che il fatturato annuo potrebbero arrivare a oltre un miliardo di euro, solo per il comparto del gioco online, come casinò digitali e poker room. In effetti già da qualche tempo si sono registrati buoni dati specialmente per il gioco dei casinò online di cui le roulette online NetBet sono un esempio classico, visto che assieme al blackjack, al baccarat, videopoker e slot online con jackpot progressivo, sono tra le maggiori attrattive per il gioco da casinò.

Un risultato che è un segnale evidente di come si è saputo lavorare in termini di programmazione e di innovazione, per il settore del gioco online. La conferma è arrivata quindi da giochi su cui si era deciso di investire in maniera massiccia, visto che il poker digitale rispetto agli anni passati, aveva mostrato un trend negativo, rispetto a quanto realizzato durante lo scorso decennio.

L’offerta dei giochi è aumentata e cambiata, per quanto riguarda la realtà operativa dei casinò online del circuito AAMS, che sono quelli legali e su cui è possibile avere anche dati legati a bilanci trimestrali, semestrali e annuali. Il 2020 era iniziato quindi mostrando un buon trend almeno per i giochi del comparto dei casinò, che tuttavia per quanto riguarda il gioco d’azzardo in Italia rappresenta ancora il 12-13% della spesa complessiva.

Il 2020 sarà certamente analizzato sotto una prospettiva differente, sia da un punto di vista produttivo, sia per quanto riguarda le entrate e le spese del gioco online. Anche il fatto che ci sia stato un ritorno verso il poker online, è un segnale che si tratta di un anno particolare, per il settore del gioco online. La costante è data invece dai dati che riguardano le attrattive dei casinò online e del gioco online in generale.

Nonostante vi siano delle chiare differenze tra il gambling e il gaming, è interessante notare come tra la fine del 2018 e la prima parte dello scorso anno, il numero di utenti attivi tramite dispositivi mobili, abbia superato la soglia del 67% degli accessi per quanto riguarda il gioco digitale. Un dato che viene analizzato e che rappresenta un punto di arrivo e di svolta per le app di gioco che vengono utilizzate sempre di più dagli utenti. Il gioco online oggi punta quindi sul casinò digitale e sui giochi come la roulette, il baccarat, le slot e il blackjack.

Si tratta di giochi che costituiscono oltre il 70% dell’offerta odierna, e che possono essere praticati direttamente da dispositivo mobile, come tablet e smartphone. Il gioco online quindi cambia pelle, visto che era nato e si era sviluppato principalmente attraverso PC fisso, laptop e console.

Oggi invece i dati su cui ci basa, dicono che gli utenti preferiscono giocare e accedere attraverso i propri dispositivi mobili, che hanno un comporto grafico e un livello di sicurezza informatica sempre più elevata e innovativa.