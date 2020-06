Guida per principianti al mondo dei casinò online

I casinò online sono i siti di gioco in cui è possibile piazzare scommesse su una varietà di giochi tipici del mondo dell'azzardo, come slot machine, roulette, blackjack, baccarat, craps e così via.

Sono legali in Italia da ormai quasi un decennio e sono entrati nelle abitudini di divertimento di un gran numero di giocatori, che li preferiscono alle sale da gioco tradizionali per diversi motivi: la comodità, i costi inferiori, la maggiore varietà di giochi e la possibilità, in moltissimi casinò online, addirittura di giocare gratis.

Se siete principianti di questo mondo, tuttavia, potreste avere parecchi dubbi e farvi domande sulla sicurezza delle scommesse via web. Fate bene a farvele, perché come tutti i settori in cui girano parecchi soldi, anche quello dei casinò online può presentare dei pericoli. Vi spieghiamo come giocare in tutta sicurezza se siete alle prime armi.

1. Conoscere i giochi è il primo passo

Anche se i giochi da casinò sono tutti molto semplici e non richiedono grandi abilità, perché per definizione sono basati sulla fortuna, bisogna non cedere alla tentazione di cominciare subito a scommettere. È meglio prima conoscere le regole dei giochi e le possibilità di vincita per essere consapevoli dei rischi.

Per questa fase di apprendimento non è necessario leggere noiosissimi articoli, basta semplicemente fare pratica sui giochi senza giocare soldi veri. In una sala da gioco tradizionale naturalmente non si può fare, ma su internet sì! Qui infatti si possono trovare moltissimi siti che danno la possibilità di giocare con denaro virtuale, sia casinò che offrono una versione demo dei loro giochi, e sia siti che offrono solo giochi in versione gratuita. Ad esempio, in rete ci sono diversi siti che permettono di provare diversi giochi di roulette gratis e fare così pratica con questo gioco.

2. Mai affidarsi a siti privi di licenza

Anche se i casinò online sono legali in Italia, questo non significa che chiunque possa aprirne uno. Per farlo infatti bisogna avere ottenuto una licenza dall'Autorità Dogane e Monopoli (l'ADM, un tempo nota come AAMS). Tale licenza deve essere messa ben in mostra sul sito web del casinò e deve avere un numero che si può poi verificare sul sito dell'ADM.

Solo i siti dotati di licenza possono operare regolarmente nel nostro paese, mentre quelli che non ce l'hanno sono di fatto illegali. Questo significa che da un momento all'altro possono essere chiusi dalle autorità, con la conseguente perdita dell'accesso ai propri conti da parte dei giocatori.

3. RTP, la sigla magica

Tutti i giochi d'azzardo online hanno l'obbligo di rendere pubblica la percentuale di denaro che restituiscono ai giocatori sotto forma di vincite. Più tale percentuale è alta e più sono alte le probabilità di vincere. Questo dato è detto RTP, ovvero return to player, ed è un grande alleato per i giocatori, perché gli permette di scegliere i giochi più vantaggiosi.

4. Stabilite un budget per il gioco e non superatelo per nessun motivo

Giocando è facile spendere più del necessario, ed è per questo che prima di cominciare è bene stabilire un budget massimo di spesa che non va mai superato per nessun motivo. E intendiamo che non va superato neanche se avete subito delle perdite e pensate di poterle recuperare. Il gioco d'azzardo è inprevedibile, e per questo i soldi giocati vanno considerati soldi spesi, e la vincita deve essere considerata solo una possibilità e non una certezza. Mai giocare soldi che vi servono per altro e che non potete permettervi di perdere.

5. Scegliete metodi di pagamento sicuri e convenienti

Tutti i siti di casinò accettano pagamenti da una varietà di metodi. I più comuni sono le carte di credito e i portafogli virtuali, come Skrill, Neteller e Paypal. Visto che nessun sito è al 100% invulnerabile agli attacchi hacker, è bene scegliere un metodo che protegga i vostri dati personali e il vostro denaro. Ad esempio una carta prepagata (come la Postepay) o un portafoglio virtuale.

Ma attenzione alle eventuali spese che i casinò potrebbero addebitarvi al momento di prelevare i vostri soldi, così come ai tempi di elaborazione di tali prelievi. Informatevi presso il sito di gioco che avete scelto a proposito di questo prima di fare il vostro deposito. In genere queste informazioni si trovano in una sezione apposita o nelle FAQ, ma potete anche domandarle al servizio clienti.