Prenotazioni gratuite aperte per il CVA eBike Tour Evolution

Con la nuova formula Evolution, il CVA eBiketour permette di scoprire percorsi lunghi e nuovi, accompagnati da maestri di mountain bike, imparare tecniche di guida per affrontare ostacoli, salite e discese, ma anche conoscere i segreti del paesaggio, della natura e delle tante risorse culturali che fanno bella e affascinante la Valle d'Aosta. In sella alle eBike sarà possibile scoprire i segreti dell'energia pulita prodotta da Compagnia Valdostana delle Acque, quella prodotta da acqua, vento e sole.

Per chi non dispone di una ebike, in ogni tappa e per ogni partenza (una al mattino e una al pomeriggio), CVA mette a disposizione gratuitamente 10 eBike performanti. Saranno disponibili e pronte, nella zona di ritrovo, insieme al casco.

Se invece si vuole partecipare con la propria ebike accompagnati dai maestri MTB della Valle d'Aosta, sono a disposizione, sempre gratuitamente, 11+11 posti per ogni tappa del tour. Per partecipare è necessario essere maggiorenni ed essere dotati di casco. Consigliati scarpe da montagna, guanti, abbigliamento adeguato all'altitudine.

Le sedi valdostane del CVA eBike tour sono: Brusson (sabato 8 agosto), Cogne (domenica 9 agosto), Gressoney-La-Trinité (sabato 15 agosto), Valgrisenche (domenica 16 agosto), Breuil-Cervinia (sabato 22 agosto), Bionaz (domenica 23 agosto), Quart (sabato 29 agosto), Saint-Denis (domenica 30 agosto). Programma dettagliato sul sito dell'evento www.ebiketour.cvaspa.it . Per chi invece ha meno tempo a disposizione, nei punti di ritrovo e senza prenotazione, sarà possibile provare le performanti ebike CVA in brevi giri sempre accompagnati dai maestri MTB. CVA eBiketour Evolution è pronto al via con 42 posti per ogni tappa per due partenze, una al mattino e una al pomeriggio tutti prenotabili gratuitamente on line all'indirizzo www.ebiketour.cvaspa.it