Come gestire le recensioni online della tua attività?



Le recensioni online sono spesso definite la “Spada di Damocle” del commercio. Oggi molte ricerche da parte di osservatori e atenei sul comportamento d’acquisto online segnalano come le recensioni siano diventate la linfa vitale del commercio dato che sono il principale motivo di scelta delle persone. Ritenere che siano tutte false o poco utili all’acquisto è una tendenza che si manifestava più spesso in passato mentre oggi l’accuratezza delle recensioni che troviamo online sono diventate esse stesse una strategia integrata dell’acquisto online. Oggi vedremo come gestirle al meglio per curare l’immagine della tua attività a partire dalle recensioni Italiaonline e dagli studi che testimoniano la loro centrale importanza per la finalizzazione di un acquisto.

Hai avuto una recensione negativa? Ecco come reagire

A tutte le attività capita di gestire un cliente insoddisfatto. La differenza risiede nel fatto che quando un cliente si lamenta in negozio la questione resta più o meno chiusa tra le quattro mura. Quando un cliente è scontento online la lamentela diventa di pubblico dominio e può innescare reazioni a catena molto pericolose. Le recensioni non possono essere eliminate o cancellate e per dimostrarne la trasparenza le piattaforme che permettono agli utenti di recensire un’azienda, un prodotto o un servizio operano con un comportamento intransigente, che non ammette violazioni da entrambe le parti.

Recensione vera o fantasiosa?

Se hai ricevuto una recensione negativa cerca di capire immediatamente le ragioni e se questa sia reale o fantasiosa. Se il disservizio è reale non c’è cosa migliore da fare che scusarsi e cercare di rimediare senza spocchia, senza risentimento o sarcasmo. Gli utenti leggeranno le tue risposte per cui ricorda che tutto è sotto i riflettori. Continua a lavorare come hai sempre fatto, al meglio delle tue possibilità. Chiedi ai clienti felici di aiutarti a farti conoscere lasciando un’opinione su di te online e vedrai che quella piccola opinione negativa sul tuo conto non affosserà la tua attività.





Sfrutta a tuo favore il parere delle persone

Le recensioni possono diventare motivo di crescita in qualità di strategia di marketing. Invita i tuoi clienti più affezionati a testare i tuoi prodotti e servizi e chiedi loro di dire cosa ne pensano veramente di ciò che offri. Potrai aiutare altri clienti a scegliere te grazie al parere sempre affidabile degli utenti, un po’ come fa Amazon che premia le persone che dedicano tempo e attenzione a spiegare alla rete come si sono trovati con la scelta di un prodotto.

Evita di mentire perché gli utenti non sono sciocchi

Se vorrai sfruttare le recensioni come leva del marketing, tuttavia, evita di mentire e di pompare il tuo valore perché gli utenti se ne accorgeranno. Pensa sempre a cosa faresti tu dinanzi ad un acquisto di cui non sei troppo convinto o dinanzi ad un prodotto recensito solo ed esclusivamente con pareri positivi. È importantissimo non prendere in giro gli utenti e non devi mai farlo perché il web smaschera i truffatori in tempi brevissimi e poi sarà molto difficile recuperare la propria reputazione. Sei stato avvisato.