eBiketour CVA, ultimi posti per gli appuntamenti di Quart e Saint-Denis

L'evento è gratuito ed è necessaria la prenotazione on line

Ultimi posti disponibili per i due appuntamenti CVA eBiketour Evolution di agosto: con la propria ebike, a Quart e Saint-Denis, per scoprire i segreti della guida con i maestri MTB.

Dal castello di Quart fino a Vignil, Buignod e all'impianto fotovoltaico CVA in località La Tour: la tappa di Quart del 29 agosto sarà all¹insegna del panorama, con Aosta e la bassa Valle a fare da cornice a questo percorso che porterà i partecipanti sugli sterrati che conducono all¹insediamento preistorico di Vollein per poi rientrare sul bellissimo single-track finale. 20 km di itinerario per 834 m di dislivello positivo e difficoltà media. Rendez-Vous in Località Villefranche, via Monte Emilius, parcheggio vicino al maneggio.

Il giorno dopo invece l¹evento si sposterà a CVA a Saint-Denis con ritrovo nel parcheggio a nord della chiesetta del Paese. Il programma prevede passaggi nel bosco e arrivo al parco eolico CVA. Da lì un divertente single-track servirà da test per le capacità di guida degli ebikers con arrivofino al ru Mareseiller dal quale si potrà percorrere un tratto panoramico con vista sul castello di Cly. In tutto 14 km con 535 m di dislivello e difficoltà media con tratti più tecnici in discesa.

Le prenotazioni (salvo disdette verificabili dal sito) con ebike CVA sono chiuse, ma ci sono posti disponibili per partecipare con la propria ebike e poter trascorrere una giornata in compagnia e con il supporto tecnico dei maestri MTB. Tutto il giorno poi, nelle due località e fino alle ore 16:00, sarà, possibile provare le ebike a piccoli gruppi su tratti facili di percorso, divertente e più breve, sempre con l¹assistenza e i consigli di un maestro MTB regionale.

Gli eventi CVA sono gratuiti, ma è necessaria la prenotazione che è obbligatoria e può essere effettuata su: www.ebiketour.cvaspa.it