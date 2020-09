KreArredo inaugura virtualmente il nuovo Show Room

Sabato 26 settembre 2020, KreArredo inaugura il nuovo punto vendita sito in località Croix Noire 87, a Saint-Christophe, con una modalità un po' diversa dal solito. Sarà infatti una inaugurazione virtuale che sostituisce quella reale dovuta dall'emergenza sanitaria da Covid-19.

L'inaugurazione dello Show Room avverrà tramite i diversi canali che la rete fornisce: visitando il sito web KreArredo.it e il profilo Facebook del punto vendita.

Stiamo tutti vivendo in un momento particolare della nostra storia, dopo un periodo difficile dovuto dalla pandemia ci avviamo in una fase di ripresa. Tutti quanti ci siamo riappropriati dei nostri spazi e della nostra quotidianità vivendo questo momento con un'ombra sinistra alle spalle che piano piano sicuramente si allontanerà.

KreArredo si inserisce fiducioso in questo contesto con le sue nuove proposte di arredo per la casa, con soluzioni moderne, funzionali, di qualità e al contempo convenienti dal forte impatto visivo.

KreArredo garantisce accoglienza, professionalità, risparmio e assistenza a tutti i suoi clienti, offre un servizio a 360° dalla progettazione per la vostra casa, allo studio di arredo alla vendita al dettaglio e al montaggio dei complementi di arredo per mezzo dei suoi installatori di fiducia, ma i veri punti di forza di KreArredo sono il coraggio e la passione.

Per questo motivo in occasione della “inaugurazione virtuale” KreArredo lancia la nuova Promozione di Ottobre con sconti fino al 40% per tutte le sue collezioni a partire proprio dal 26 settembre 2020.