Tecnologia: le accortezze per navigare sicuri su internet

Navigare in maniera sicura vuol dire mettersi al riparo da tutti quei rischi, più o meno gravi, che sono presenti sulla rete. Non tutti lo sanno ma l’Italia è al quinto posto al mondo per quanto riguarda gli attacchi subiti dai macro-malware. Lo rivela il rapporto di giugno elaborato da Trend Micro Research, la divisione specializzata in ricerca&sviluppo e lotta al cybercrime di Trend Micro. Ma cosa sono i macro-malware? La spiegazione è semplice, gli effetti invece possono essere molto pesanti per aziende, servizi pubblici e anche per i singoli utenti. Si tratta di script, cioè righe di codice, inserite all’interno di normali documenti (word, excel, etc).

Una volta scaricato il file, il macro-malware si “trasforma” in un programma che infetta il computer e, a seconda delle sue caratteristiche, svolge diverse funzioni, come sottrarre dati sensibili (poi inviati ad un sito web 'occulto'), impadronirsi del controllo della macchina, criptare i documenti contenuti chiedendo poi un riscatto per 'liberarli', sottraendo identità digitali. Fino ad arrivare anche, per i computer che operano ad esempio nella gestione delle infrastrutture critiche, a mettere nelle mani dei pirati il controllo totale di queste.

Nel solo mese di giugno del 2020 sono stati 20.728 gli attacchi macro malware bloccati dall’azienda che si occupa di protezione dal cybercrime, con Powload che si conferma il macro-malware di maggior rilievo. In Italia sono stati 675, dato che fa segnare una crescita del 3.3% rispetto al mese di maggio. Il nostro Paese è preceduto solo da Giappone, che si conferma essere il Paese con il maggior numero di attacchi macro-malware, Cina e Stati Uniti.

Come funziona il macro malware

Si tratta di un nuovo modello di virus che funziona attraverso una macro di Word o Excel o di altri tipi di file che possono supportare le macro, si connette ad alcuni server 'nascosti' e scarica ulteriori programmi dannosi. A quel punto, i programmi dannosi, non rilevati da sistemi di protezione antivirus e anti-malware, operano liberamente, utilizzando anche le reti interne aziendali, ad esempio, per moltiplicarsi sugli altri pc dell’azienda o dell’ufficio.

I consigli per navigare in sicurezza

Esistono però diversi provvedimenti da adottare per navigare in sicurezza sul web, a partire dall’utilizzo di password sicure. Secondo gli esperti una password sicura dovrebbe essere composta almeno da 15 caratteri, alternando lettere maiuscole e minuscole e inserendo anche numeri, simboli e addirittura segni di punteggiatura. Inoltre non dovrebbe contenere dati facilmente riconducibili alla propria persona, come la propria data di nascita o quella dei famigliari, nomi di figli, genitori o mogli, e così via. Per gli esperti di sicurezza informatica la password va cambiata con una certa frequenza. In media bisognerebbe sceglierne una nuova ogni 2-3 mesi.

Occhio poi a fidarsi di mail o di chat non conosciute. Non dire a nessuno per e-mail o per chat cose come il codice di sicurezza della tua carta di credito, il pin del tuo bancomat, il numero della tua carta di identità, una tua password e via dicendo. Potrebbe infatti trattarsi di un tentativo di fishing, cioè di fregarti, spingendoti a comunicare dati che possono poi essere usati, ad esempio, per svuotare la tua carta di credito. Inoltre dati simili non dovrebbero rimanere in memoria nel tuo account di posta o di chat, perché un domani qualcuno potrebbe hackerarlo.

Quando giochiamo online, inoltre, è sempre importante scegliere siti che abbiamo nel loro indirizzo web il famoso lucchetto come ad esempio con Casino777 slot. Inoltre, nel caso dello shopping online, prima di mettere mano alla carta di credito, controlla il sito su cui stai per spendere i tuoi soldi. È un sito noto, da cui hai già acquistato o che sai essere usato da molte persone? Offre garanzie di sicurezza, come sistemi di criptazione? Se la risposta è sì, allora vai pure.

Per quanto riguarda il metodo di pagamento, quello più sicuro è utilizzare le carte di credito. Questo grazie alla doppia autenticazione e ad altri sistemi. Seguendo queste regole saremo in grado di stare alla larga dai pericoli che si celano sulla rete e di fare praticamente tutto quello che vogliamo in completa sicurezza.