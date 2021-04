Nazionali, le favorite dei Mondiali in Qatar 2022



Lo spettacolo del calcio internazionale tornerà molto presto a farci compagnia anche a livello di Nazionali, con due tornei tra i più attesi da tutti i tifosi del mondo. Si parte quest'estate con gli Europei e si proseguirà nell'inverno del 2022 con i Mondiali in Qatar. Una competizione, quest'ultima, che si spera possa essere affrontata anche dall'Italia, clamorosamente esclusa dall'edizione 2018 dopo aver perso i playoff contro la Svezia. Una serata amara che sembra ormai lontana anni luce, ma la ferita potrà essere rimarginata solo centrando la qualificazione alla fase finale del prossimo campionato del mondo.

L'attesa per Qatar 2022, dunque, è ancora lunga, ma non così tanto. Inoltre la caratteristica principale dei mondiali qatarioti riguarda soprattutto il periodo dell'anno in cui si gioca il torneo. Se Euro 2020 sarà il primo europeo itinerante della storia, quelli in Qatar saranno i primi mondiali invernali. Questo, ovviamente, per via delle temperature elevatissime cui si giocherebbe in estate, anche con sole partite serali. La soluzione, dunque, è quella di disputare i match della competizione dal 21 novembre al 18 dicembre 2022. Inoltre, sarà l'ultima edizione di un campionato del mondo che verrà giocata da 32 squadre. Dal Mondiale successivo, nel 2026, a giocarsi la coppa più ambita di tutte saranno 48 Nazionali.

Nell'attesa, dunque, possiamo provare a capire quali saranno le selezioni favorite per aggiudicarsi la Coppa del Mondo il prossimo anno, partendo da una premessa fondamentale: le qualificazioni sono tutt'ora in corso, quindi proveremo a parlare di quelle Nazionali che, sulla carta, dovrebbero arrivare senza troppi problemi alla fase finale di Qatar 2022. A partire dai Campioni del Mondo in carica della Francia. La squadra di Deschamps parte certamente da favorita, così come lo è per Euro 2020 se si guardano i numeri dei transalpini e il panorama dei pronostici sugli europei. Ma i galletti devono fare attenzione massima alla maledizione dell'arrivare da campioni in carica. Solitamente, infatti, le nazionali che giocano il Mondiale da trionfatori uscenti non fanno bella figura. Ne sanno qualcosa anche Italia, Germania e Spagna. Mbappé e compagni, dunque, tenteranno di sfatare un tabù atavico e bissare il successo di Russia 2018. Subito dopo la Francia si piazza colei che ha vinto più Mondiali di tutte: il Brasile. La Selecao, infatti, sta tornando su livelli di calcio piuttosto importanti e cercherà di sfruttare il talento di giocatori come Neymar Jr, Vinicius e Roberto Firmino per riportare il trofeo in Sudamerica dopo 20 anni esatti dall'ultima volta.

Altra Sudamericana tra le favorite per la vittoria finale è l'Argentina, nonostante l'incertezza sulla partecipazione di Leo Messi all'edizione qatariota. Ma a prescindere dal fenomeno del Barcellona, l'Albiceleste può contare sulla presenza in squadra di veri maestri del pallone come Di Maria o Lautaro Martinez. Attenzione, poi, alla sorpresa Belgio, che insieme alla Germania condividono le stesse possibilità di trionfare in Qatar 2022. Da una parte c'è la qualità di una rosa sempre più forte e convincente a livello internazionale, forse finalmente pronta per affermarsi sul tetto del mondo. Dall'altra tutta l'esperienza di una Nazionale capace di vincere 4 Mondiali nella sua storia, ultimo dei quali proprio in Brasile nel 2014. In lizza, poi, ci sono anche la Spagna, che nonostante la debacle nell'ultimo Mondiale in Russia resta una delle Nazionali più forti al mondo, e l'Inghilterra, che vuole migliorare la semifinale dell'edizione 2018 raggiungendo la finalissima. Infine c'è l'Italia, che ha 4 edizioni della Coppa del Mondo all'attivo, tanta voglia di riscatto e una rosa che può permettere agli Azzurri di poter competere con le più grandi potenze calcistiche del mondo.