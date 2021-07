Controlli finanziari per prevenire attività fraudolente nelle funzioni di tesoreria

Attualmente i raggiri online sono molto diffusi e bisogna prestare attenzione a qualsiasi link, messaggio e mail arrivi, in questo caso non bisogna mai cliccare ma per prevenire le frodi esistono anche altri metodi più sicuri ed efficaci.

Le aziende devono affrontare diverse tipologie di pagamenti come anticipi di cassa, rimborsi spese, acquisti online su piattaforme di marketplace o su piattaforme di fornitori privati, spese straordinarie e pagamenti degli stipendi.

L'82% delle aziende ha dichiarato di essere stata vittima o aver subito tentativi di frode

Proprio perché le aziende sono costantemente esposte a transazioni finanziarie digitali, è fondamentale rafforzare il sistema di cyber sicurity onde evitare truffe e raggiri, oggi, oltre l'82% delle imprese e organizzazioni hanno dichiarato di aver subito frodi o essere stati oggetto di un tentativi di frode, per questo motivo è fondamentale effettuare controlli standard attraverso sistemi affidabili che blocchino i pagamenti sospetti.

Quali sono le misure preventive più importanti nella cyber security nelle aziende

I dati non mentono e gli attacchi contro la sicurezza informatica delle aziende sono in costante aumento, ogni settore è in potenziale pericolo, dai trasporti alle attività alberghiere, dai brand e i team sportivi alle pubbliche amministrazioni, dall'eCommerce ai dati personali. La sicurezza informatica (conosciuta anche come IT Security o Cyber Security) ha assunto un ruolo determinante per consentire il normale sviluppo e funzionamento dei sistemi informatici dei software legati ad aziende o ai privati.

L'insieme delle misure essenziali per prevenire gli attacchi alla sicurezza dei sistemi informatici aziendali e rafforzare la Cyber Security sono costituiti dall'Information Security, ossia gli strumenti che garantiscono protezione (sotto ogni prospettiva) ai processi informativi nel loro complesso, sia digitali che fisici. In questo senso i controlli finanziari sono estremamente importanti per evitare attività fraudolente nelle funzioni di tesoreria e prevenire le frodi, attraverso monitoraggio e rilevamento costante dei raggiri informatici che possono comprendere: furto di dati sensibili e personali, furto di denaro o frode e altre manifestazioni illegali.

Come prevenire le frodi?

Per rafforzare la Cyber Security di un'azienda è necessario avere un software di gestione che fornisca sicurezza e controllo nella conferma dei pagamenti, che semplifichi la centralizzazione delle attività bancarie al fine di evitare pagamenti istantanei sospetti che possono nascondere raggiri o frodi. La tesoreria di un'azienda, non solo necessita di una protezione dei flussi efficace ma deve disporre di controlli costanti di tutta la documentazione, dai flussi di lavoro ai pagamenti.

L'utilizzo dei fogli di calcolo espone le aziende a un aumento del rischio delle frodi finanziarie, questo pericolo si verifica non soltanto per la tesoreria ma si estende per tutta l'organizzazione aziendale. Prevenire le frodi aziendali, significa affidarsi a strumenti di gestione dei dati affidabili e sicuri.

I vantaggi degli strumenti di Cyber Security

Kyriba è uno degli strumenti di gestione dei dati informatici disponibili per aiutare le aziende a rilevare la criminalità informatica e prevenire i rischi di frodi.

I vantaggi offerti sono molteplici, come il supporto dalla riconciliazione giornaliera per l'attività di cassa e la conferma di tutti i pagamenti che si verificano, la centralizzazione su ogni attività delle banche e soprattutto sulle operazioni che richiedono la firma.

La standardizzazione dei processi di pagamento e della loro approvazione, è un altro vantaggio che consente di tenere lontano i crimini digitali. I controlli della tesoreria sono allineati con la politica di protezione di tutti i dati inseriti, attraverso la migliore prassi interna della tesoreria. Questi sono solo alcuni dei vantaggi che un sistema di protezione informatica efficace può garantire alle aziende, agli enti pubblici e ai privati.