Appello della Forestale: non toccate i cuccioli di capriolo

Ogni anno segnalazioni di cuccioli che sembrano abbandonati. La raccomandazione è di non toccarli, altrimenti la madre non li riconoscerà più

AOSTA. Con l'arrivo dell'estate in diverse zone della Valle d'Aosta capiterà gli escursionisti, e non solo a loro, di imbattersi in cuccioli di capriolo nascosti tra l'erba, apparentemente soli. In realtà spesso questi giovanissimi esemplari di ungulato sono soltanto in attesa del ritorno della madre che si trova nelle vicinanze. I cuccioli selvatici non devono essere avvicinati né toccati dall'uomo.

Ne parla il Corpo forestale della Valle d'Aosta con un approfondimento on line dedicato proprio a questi giovani ungulati.

Ogni anno in questo periodo la Forestale riceve richieste di intervento per recuperare cuccioli di capriolo che sembrano abbandonati a loro stessi. Anche se l'intenzione è buona, il fatto di avvicinarsi, toccare o portare via il cucciolo ha conseguenze negative per l'animale perché lo obbligherà a crescere in cattività lontano dalla madre. «Una volta entrati in contatto con l'uomo - spiega infatti il Corpo Forestale -, ne assumono l'odore e non vengono più riconosciuti; la loro unica possibilità di sopravvivenza è, a quel punto, quella di essere ricoverati in strutture quali il Centro di Recupero Animali Selvatici, certamente al sicuro, ma privi di libertà».

Mentre la madre si alimenta, i giovani ungulati restano nascosti accovacciati tra l'erba sfruttando il mimetismo del mantello maculato come forma di protezione contro i predatori. «I cuccioli non sono quindi da soli, anche se la madre può non essere visibile ed è probabilmente in attesa che voi vi allontaniate».

Il consiglio della Forestale, valido anche per gli altri cuccioli selvatici, è uno solo: «non avvicinarsi, non toccare il cucciolo e, soprattutto, non portarlo via, in modo che la madre possa tornare da lui e portarlo al sicuro».

redazione

(foto Corpo forestale)