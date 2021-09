Rifiuti, avviata la procedura Vas per l'aggiornamento del Piano regionale

Durante la fase di consultazione pubblica è possibile presentare osservazioni e contributi

Il governo regionale ha avviato una procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano regionale di gestione dei rifiuti del quinquennio 2021 - 2025. Il documento di programmazione è aggiornato con le disposizioni europee sull'economia circolare che definiscono gli obiettivi di riciclaggio, recupero e riduzione dei rifiuti e dello smaltimento in discarica.

Obiettivo della Vas è analizzare gli «effetti che il Piano può indurre sull’ambiente per favorire le condizioni per uno sviluppo sostenibile».

«La procedura di Vas - spiega in una nota l'assessorato all'Ambiente - rappresenta l’avvio della fase di consultazione pubblica nei confronti dei contenuti del Piano. Durante il periodo di pubblicazione chiunque potrà presentare le proprie osservazioni; i contributi inviati saranno tutti oggetto di valutazione e, se accolti, costituiranno elementi per la modifica del Piano».

I documenti saranno reperibili on line sul sito della Regione. Dalla pubblicazione ci saranno 60 giorni di tempo per presentare le osservazioni prima del passaggio in Consiglio regionale per l'approvazione del Piano di gestione dei rifiuti.



Clara Rossi