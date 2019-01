Scuola, dal Miur 267mila euro alla Valle d'Aosta

Valutazione attuale: 0 / 5

ROMA. Tre istituzioni scolastiche della Valle d'Aosta potranno accedere ai fondi statali per la messa in sicurezza e la costruzione di palestre ad uso scolastico. I progetti delle tre scuole sono compresi infatti fra i 93 interventi presentati da tutta Italia e inseriti dal Ministero dell'istruzione nell'elenco dei lavori che possono usufriore dello speciale bando nazionale del valore di 50 milioni di euro.

Per la Valle d'Aosta in particolare, riferisce in una nota la deputata Elisa Tripodi, sono in arrivo circa 267.500 mila euro a favore dell'Isiltp di Verrès, dell'Isiltp di Saint-Vincent e dell'Istituzione scolastica di istruzione tecnica di Aosta.

«L'elevato tasso di dispersione scolastica, l'assenza di strutture sportive e le condizioni di forte deprivazione territoriale e il livello di progettazione sono stati alcuni dei criteri utilizzati per l'individuazione dei progetti da finanziare», precisa la parlamentare valdostana.

Clara Rossi