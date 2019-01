Borrello: confronto con vigili del fuoco su situazione caserma

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Per l'anno 2019 l'Amministrazione regionale ha destinato 658mila euro per interventi sulla caserma aostana sede del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Questi fondi si aggiungono ai «5,2 milioni di euro investiti in questi anni». Lo ha riferito oggi in consiglio regionale l'assessore alle opere pubbliche Stefano Borrello rispondendo ad una interrogazione a risposta immediata del Movimento 5 stelle.

Il gruppo di minoranza ha sollecitato la Regione a risolvere le «molteplici criticità strutturali» dell'edificio di corso Ivrea. Il capogruppo Luigi Mossa ha messo l'accento sulla situazione di degrado della pista di atterraggio degli elicotteri inagibile e inutilizzata, sulle infiltrazioni di acqua piovana, sugli infissi rovinati e sull'aspetto esterno che «assomiglia più campo di battaglia che non ad un edificio gestito da una Regione autonoma».

Nella risposta Borrello ha precisato che la caserma non ha problemi strutturali bensì di manutenzione. «Ci confronteremo con i dirigenti dei Vigili del fuoco per vedere quali sono le opere prioritarie da mettere in campo - ha annunciato l'assessore -. A seguito della scelta politica del 2016 di abbandonare la delocalizzazione nella sede di Pollein, abbiamo l'intenzione di produrre ulteriori studi per verificare l'aggiornamento della staticità della struttura.»

«Malgrado questi 5,2 milioni di euro di interventi eseguiti in passato, la situazione è molto grave e non credo che 685 mila euro stanziati per il 2019 risolveranno tutti i problemi per far vivere in maniera salubre e decorsa chi lavora all'interno della struttura», ha replicato Mossa.

Elena Giovinazzo