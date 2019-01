Aosta, collegamento ferroviario potenziato per la Fiera di Sant'Orso

AOSTA. «Come prefetto ho chiesto alla procura di avere informazioni sulla situazione degli arrestati e finora non ho ricevuto risposta. Finché non avrò queste informazioni, non potrò prevedere come agiremo». Così il presidente della Regione, Antonio Fosson, ha risposto alle domande sull'inchiesta Geenna fatte dai giornalisti durante la conferenza stampa del venerdì della giunta regionale.