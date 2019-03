Valle d'Aosta: tra arrestati, indagati e condannati una politica allo sbando e la satira che rivive

Valutazione attuale: 5 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Dopo mesi in cui una larga parte della politica valdostana è stata fatta oggetto di provvedimenti giudiziari, la satira ha partorito un video che si sta diffendendo sui social.

Già il nome scelto per i fantomatici produttori, "VdA Film Ladrons", fa ben intendere il contenuto del video in cui i principali protagonisti delle inchieste degli ultimi anni vengono messi alla berlina e presentati come se fossero personaggi di un film di mascalzoni (per essere gentili).

In Valle d'Aosta la satira non è mai stata molto diffusa, fatta eccezione per qualche esperimento del passato. Questo video (che non mostreremo visto il contenuto ad alto rischio di denuncia per diffamazione) testimonia che ormai il "Re è morto". È un segnale che dovrebbe far pensare molti di coloro che ancora occupano posti di grande responsabilità facendo finta che nulla accade e che tutto rimarrà come sempre fermo, immobile e immutevole.

Marco Camilli













Marco Camilli