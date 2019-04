Nomine di competenza regionale in scadenza: aperti i termini per le candidature

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Sono aperti i termini per presentare le candidature per alcuni incarichi in società, enti e istituti che l'Amministrazione regionale affiderà nel secondo semestre 2019.

Le candidature possono essere presentate per l'Office régional du turisme (un revisore dei conti); il Comitato regionale per la gestione venatoria (un revisore legale); l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura - Area (un revisore dei conti); la Fondazione della Regione autonoma Valle d'Aosta per la ricerca sul cancro (tre consiglieri del CdA e un revisore dei conti) e per l'Ivat - Institut Valdôtain de l'artisanat de tradition (un presidente e due consiglieri del CdA).

La documentazione e la modulistica sono reperibili online sul sito della Regione Valle d’Aosta, nella sezione "Amministrazione regionale" e "Nomine in scadenza", e presso l'Ufficio nomine della Segreteria della Giunta regionale.







