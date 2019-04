Prorogata la scadenza del contest fotografico Primavera dell’Europa

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. "Primavera dell’Europa" è il titolo e il tema del concorso fotografico realizzato dal Centro Europe Direct Vallée d'Aoste.

Per partecipare è necessario scattare una fotografia che ritragga un soggetto in un luogo o in un contesto su cui si è agito grazie ai Fondi strutturali e di investimento europei (Fondo europeo di sviluppo regionale, FESR; Fondo sociale europeo, FSE e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, FEASR) ed i tre migliori scatti saranno premiati con buoni per l’acquisto di materiale elettronico del valore di 300, 150 e 75 euro.

La scadenza del contest è stata prorogata al 9 maggio, ricorrenza della Festa dell'Europa.

Il regolamento dell'iniziativa è consultabile sul sito web della Regione nella sezione dedicata ad Europe Direct VdA.

redazione