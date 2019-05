I principali provvedimenti approvati dalla Giunta regionale della Valle d'Aosta

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. La Giunta regionale della Valle d'Aosta oggi ha approvato la convenzione per l'utilizzo da parte del Comune di Hône di graduatorie regionali.

Su proposta dell'assessore alle finanze, attività produttive e artigianato sono stati concessi dei contributi a due imprese di Aosta e una di Issogne ed è stato venduto all'Albergo Carrel s.r.l. per 17.100 euro Euro di un reliquato idrico sito in località Avouil del Breuil, nel Comune di Valtournenche.

L'Esecutivo regionale ha inoltre approvato la relazione conclusiva del gruppo di lavoro per l'elaborazione di proposte di revisione del modello di organizzazione, amministrazione e controllo della Società Struttura Valle d'Aosta s.r.l.

La Giunta regionale ha anche approvato l'avvio di azioni giudiziarie finalizzate alla risoluzione del contratto di comodato, il rilascio e la restituzione del “Palazzo Cogne” di Aosta, concesso in comodato al Circolo Culturale Sportivo Cogne Aosta e in concessione ad altri soggetti.

Su proposta dell'assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti, l'esecutivo ha approvato la compartecipazione della Regione alle spese sostenute dal Comune di Sarre per l'istituzione di un servizio di trasporto a chiamata, nella misura del 100 per cento, per una spesa massima pari a 25 mila euro Iva inclusa.

Su proposta dell'assessore all'istruzione, università, ricerca e politiche sociali l'esecutivo ha approvato l'organizzazione di due giornate di formazione destinate ai docenti delle scuole del secondo ciclo di istruzione della Regione, per un importo complessivo di 3 mila 600 euro.

Il governo regionale inoltre ha definito l'organico del personale dirigente scolastico e docente delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, del convitto regionale F. Chabod di Aosta e dell'organico dei Corsi di I livello adulti dal 1° settembre 2109.

Le Gouvernement régional a approuvé l'organisation, le 18 mai 2019, à l'occasion du 75e anniversaire de la mort d'Émile Chanoux, dans la salle Maria Ida Viglino du Palais régional, du colloque « De l'entretien du territoire aux changements climatiques ».

Per quanto riguarda l'ambiente, risorse naturali e corpo forestale, l'Esecutivo ha approvato gli obiettivi per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 assegnati al Direttore generale dell'Arpa e disposto l'avvio di una procedura comparativa volta alla formazione dell'elenco regionale delle persone idonee alla nomina di direttore generale della stessa Agenzia.

Su proposta dell'assessore alla sanità, salute e politiche sociali, il governo regionale ha autorizzato un contributo di 1.300 euro all'associazione Il Calicanto, con sede ad Arnad, per la realizzazione nel corso del 2019 dell'iniziativa "Itinerari di consapevolezza" e un contributo di 3.384,50 euro all'associazione Insieme a Chamois per la realizzazione di "Musicabilmente 2019 - 5a edizione".

Infine su proposta dell'assessore al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali è stata approvata l'organizzazione e la partecipazione alla sessantesima Foire du Valais che si svolgerà a Martigny, dal 27 settembre al 6 ottobre 2019, per una spesa complessiva di 15 mila euro.

