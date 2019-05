La Santa Messa di domenica 12 maggio in diretta streaming da Aosta

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Domenica 12 maggio torna l'appuntamento con la Santa Messa in diretta streaming su Aostaoggi.it. Le nostre telecamere saranno come di consueto nella chiesa santuario di Maria Immacolata di Aosta per seguire le funzione delle ore 10.30.

Nel corso della Santa Messa saranno celebrate anche le Prime Comunioni per il primo gruppo dei 48 bambini che si accostano al sacramento.

La diretta sarà visibile su Aostaoggi.it e Aostaoggi.tv e su Youtube. La registrazione sarà disponibile su Aostaoggi.tv.

redazione