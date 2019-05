Sempre meno rapine in banca. Nel 2018 calo del 29%

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Le rapine in banca commesse in Italia continuano ad essere sempre di meno. Nel 2018 in particolare c'è stato un calo del 29,2 per cento rispetto all'anno precedente. Il dato è reso noto dall'Abi, l'Associazione bancaria italiana

Le rapine sono in calo praticamente in tutta Italia. Nel 2007 erano 3.364, oggi sono 264 di cui 30 avvenute in Sicilia (erano 28), 37 in Puglia (erano 51) e 34 in Lombardia (erano 51). I cali più consistenti in Emilia Romagna (-57,1%, da 42 a 18) e soprattutto Calabria (da 6 a 1). In Trentino Alto Adige invece i colpi in banca sono passati da 0 a 3 e in Umbria da 4 a 6. Infine in Valle d'Aosta (e in Sardegna) nel 2018 non se ne è verificato nemmeno uno, così come capitato nel 2017.

"Il trend positivo che ha caratterizzato il fenomeno negli ultimi anni è anche il frutto del lavoro congiunto di banche e Forze dell’Ordine", sottolinea l'Abi. Inoltre "le banche italiane investono ogni anno oltre 600 milioni di euro per rendere le proprie filiali ancora più protette e sicure".

Elena Giovinazzo